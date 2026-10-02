Schneider abre fogo contra a Federação Holandesa por causa de Xavi

A nomeação do espanhol Xavi Hernández como treinador da seleção da Holanda levantou questionamentos em Wesley Sneijder, que criticou a política da Federação Holandesa de Futebol em relação às exigências para a obtenção das licenças de treinador, afirmando haver uma clara contradição no tratamento dado aos técnicos.

Sneijder disse, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato", que Xavi obteve as licenças de treinador das categorias A, B e Pro em apenas quatro semanas, algo que considerou estranho diante das exigências que a Federação Holandesa impunha anteriormente.

O ex-astro da Inter de Milão explicou: "Xavi obteve as licenças de treinador das categorias A, B e Pro em quatro semanas. Acho muito estranho que escolham um treinador que nem sequer cumpre as próprias exigências da Federação Holandesa de Futebol".

Sneijder acrescentou que a Federação Holandesa o havia informado anteriormente sobre a necessidade de se submeter a um programa de treinamento que se estende por vários anos, afirmando que recebeu na ocasião o esclarecimento de que acelerar os trâmites para a obtenção das licenças já não era possível por causa dos regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa".









O ex-internacional holandês destacou que não põe em dúvida as capacidades de Xavi como treinador, mas sim que se opõe à maneira como a federação lida com as exigências de licenciamento, sobretudo porque sua experiência pessoal com esse tema terminou com a interrupção de sua carreira como treinador em 2021, após uma divergência com a federação por conta de sua reivindicação de um apoio mais específico aos ex-jogadores com grande experiência.

Sneijder disse: "Desejo o mesmo a Xavi, e também à Federação Holandesa, mas acho a situação estranha", antes de rejeitar a justificativa relacionada aos regulamentos da Uefa, acrescentando: "Eles dizem: a decisão é da União das Federações Europeias de Futebol. Isso não é verdade".

Assim, a nomeação de Xavi como treinador da seleção da Holanda transformou-se em uma oportunidade que reabriu o debate sobre os critérios das licenças de treinador e sobre o quanto a Federação Holandesa é coerente na aplicação de suas exigências aos diferentes técnicos.



