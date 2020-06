Schmeichel se empolga por Fred: "Uma das grandes histórias da temporada do Man United"

Um dos grandes ídolo dos Red Devils fala sobre o impacto do brasileiro, que demorou para engrenar na Inglaterra

O volante Fred continua recebendo elogios por sua temporada no . Desta vez, as palavras vieram de um grande ídolo do clube, Peter Schmeichel. O ex-goleiro descreveu a trajetória do brasileiro como "uma das melhores da temporada", afirmando que ele tem sido fundamental para a retomada da equipe.

No clube desde 2018, após disputar a , Fred foi contratado por 55 milhões de euros (R$ 242,3 milhões na época) junto ao e havia muita expectativa em Old Trafford. Porém, ele demorou para engrenar e foi muito criticado em seu primeiro ano.

Na atual temporada, o brasileiro conseguiu provar o seu valor e hoje é uma peça chave no time de Ole Gunnar Solskjaer. "Fred tem sido, para mim, absolutamente fundamental para o desempenho do clube nesta temporada", disse Schmeichel à CNN.

"Ele sempre foi perfeito para o clube, mas agora recebe tempo de jogo e quanto mais tempo ganha, mais confiança ganha e, para mim, ele tem sido uma das grandes histórias desta temporada no Manchester United".

Fred participou de 25 dos 29 jogos do Manchester United na Premier League. Ele é o segundo jogador do clube com mais passes certos e mais roubos de bola no campeonato, além de estar em terceiro nas interceptações. Em todas as competições, o volante soma 39 partidas, dois gols e quatro assistências.

"Ele também trouxe diversos valores. Os jogadores agora os conhecem. Se você não compartilha os seus valores, não há lugar para você aqui. Então você tem que valorizar isso. Ele está trazendo sua própria cultura e você pode ver que está lá e é brilhante", concluiu.