Schmeichel diz que Pogba não sai vitorioso da batalha com Mourinho no Manchester United

Francês voltou a ser titular na estreia de Solskjaer no comando da equipe

Ídolo do Manchester United, o ex-goleiro Peter Schmeichel comentou sobre a saída de José Mourinho do clube inglês e as inúmeras polêmicas do treinador com Paul Pogba.

“Mourinho se colocou no centro das atenções, não é o jeito correto para se fazer isso, muito menos o que se espera do treinador do Manchester United. Conheciam as histórias de que o treinador tinha ‘guerra’ com alguns jogadores. Isso aconteceu muitas vezes, mas o clube sempre conseguiu tratar do assunto dentro dos vestiários”, afirmou em entrevista à Rádio BBC 5.

“Eu quero ver no United o Pogba sendo tão bom quando ele foi em todos os lugarem em que ele passou na vida. Vimos isso na Juventus, vimos isso na França, não vimos no Manchester United”, seguiu Schmeichel. “O que mais importa aqui é que nenhum jogador, independentemente de quanto tenha custado, queira ser maior que o clube ou que o próprio treinador. É fundamental que a diretoria saiba o que fazer nesse tipo de situação. Pogba, ou qualquer outro jogador, não pode ser maior que o clube”, completou.

Pogba voltou a ser titular no último sábado (22), na estreia de Solskjaer no comando do United, no triunfo por 5 a 1 sobre o Cardiff.