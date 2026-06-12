Schlötterbeck: Acompanho as notícias sobre o Real Madrid na mídia... mas agora meu foco é outro

O alemão Nico Schlotterbeck, zagueiro do Borussia Dortmund, comentou sobre o fato de estar na mira do Real Madrid para reforçar a defesa, a pedido do técnico português José Mourinho.

Mourinho busca fechar mais contratações com o objetivo de reforçar o elenco e levar o time de volta aos pódios.

Apesar de ainda não haver um anúncio oficial, os próximos dias podem ver a chegada de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva ao time real, a menos que haja alguma reviravolta de última hora.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Mourinho deseja contratar um zagueiro adicional que seja versátil para atuar tanto na zaga quanto na lateral, apesar de estar perto de fechar as contratações de Konaté e Dumfries.

A dupla Yoshko Gvardiol e Riccardo Calafiori surge como as opções preferidas do técnico e da diretoria do Real Madrid, mas o clube está disposto a considerar outras alternativas caso as negociações para contratar um deles do Manchester City e do Arsenal não deem certo.

A rede “Sky Sports”, em sua versão alemã, confirma que o Real Madrid não esqueceu Schlotterbeck, já que o clube real acompanha o zagueiro alemão há algum tempo e o coloca como terceira opção na lista de possíveis contratações futuras.

O jogador foi questionado sobre o interesse do Real Madrid enquanto se encontra atualmente no campo de treinamento da seleção alemã para disputar a Copa do Mundo.

Schlotterbeck, zagueiro do Borussia Dortmund, disse: “A ligação com o Real Madrid? Sim, é claro que a gente acompanha essas coisas pela mídia, mas, basicamente, e como eu disse há algumas semanas, todo o foco agora está na Copa do Mundo e na primeira partida”.

Schlotterbeck renovou seu contrato há alguns meses com o clube alemão, mas deixou a porta aberta para uma saída ao incluir uma cláusula de rescisão que lhe permite se transferir para um clube fora da Bundesliga por cerca de 50 milhões de euros, o que prenuncia um longo verão nos bastidores do Real Madrid.