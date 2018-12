Schelotto deixa o Boca após decepção na final da Libertadores

Treinador não terá seu contrato, que se encerra em 31 de dezembro, renovado

O Boca Juniors vai começar uma nova era após a derrota na final da Copa Libertadores para o River Plate. O técnico Guillermo Barros Schelotto deixará os Xeneizes depois de dois anos e meio no comando.

O treinador, que tem contrato até 31 de dezembro deste ano, não terá seu vínculo renovado e, com isso, deixará o Boca. As informações são do jornal argentino Olé.

Parte da diretoria queria a continuidade do treinador, mas a derrota para o River acabou pesando demais. Além disso, Schelotto já vinha sendo questionado, mesmo com os títulos e chegando na final da Libertadores. O desgaste era nítido.

No comando dos Xeneizes, Schelotto conquistou as últimas duas edições do Campeonato Argentino.