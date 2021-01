Schalke 04 x Bayern de Munique: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico alemão será disputado neste domingo (24), pela 18ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

04 e de Munique fazem o clássico da 18ª rodada da , neste domingo, às 11h30 (de Brasília), em Gelsenkirchen. A partida terá transmissão ao vivo na Bandsports, na TV fechada, e no OneFootball App, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Schalke 04 x Bayern de Munique DATA Domingo, 24 de janeiro de 2021 LOCAL Veltins-Arena - Gelsenkirchen, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Os Bávaros buscam a terceira vitória na Bundesliga / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Bandsports, na TV fechada, e no OneFootball App, na internet. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Quais são os canais da BandSports?

CLARO/NET TV: 75

75 CLARO/NET TV HD: 575

575 VIVO TV HD: 878

Por satélite

SKY: 210

210 SKY HD: 610

610 CLARO TV: 75

75 CLARO TV HD: 575

575 VIVO TV: 463

463 VIVO TV HD: 878

878 OI TV HD: 168

168 BLUTV HD: 347

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Clássico alemão na área. Com objetivos opostos na Bundesliga, o Schalke 04, lanterna com apenas sete pontos, segue sofrendo com as lesões.

Steven Skrzybski, Alessandro Schopf, Kilian Ludewig, Salif Sane e Goncalo Pacienca seguem fora.

Por outro lado, Boujellab pode aparecer entre os titulares.

Já o Bayern, líder com 39 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Alemão.

O único desfalque da equipe segue sendo Tanguy Nianzou, lesionado.

Der @FCBayern ist morgen Nachmittag um 15:30 Uhr zum Start der @Bundesliga_DE-Rückrunde beim FC Schalke 04 zu Gast. Bitte beachtet in jedem Fall die aktuellen Corona-Regelungen und reist nicht nach Gelsenkirchen! Vielen Dank für Eure Unterstützung von zu Hause aus! #S04FCB pic.twitter.com/q77QF1oTJd — FCB-Fanbetreuung (@FCBayern_FB) January 23, 2021

Provável escalação do Schalke 04: Fahrmann; Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac; Stambouli, Serdar; Raman, Uth, Harit; Hoppe.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SCHALKE 04

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht 3 x 1 Schalke 04 Bundesliga 17 de janeiro de 2021 Schalke 04 1 x 2 Colônia Bundesliga 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Scalke 04 Bundesliga 30 de janeiro de 2021 11h30 (de Brasília) x Schalke 04 Copa da 3 de fevereiro de 2021 14h30 (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Bundesliga 17 de janeiro de 2021 0 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas