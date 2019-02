Scarpa deve ficar até três semanas afastado do Palmeiras por lesão

Meia sofreu uma tesoura por trás na partida contra o Bragantino, pelo Paulistão, e foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo

Gustavo Scarpa deve desfalcar o Palmeiras por até três semanas, de acordo com o Globo Esporte. Isso porque o meia-atacante sofreu uma forte entrada por trás na partida contra o Bragantino, pelo Paulistão, e foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo e joelho esquerdo.

Na partida contra o time de Bragança, ele ainda permaneceu em campo, sob efeito de analgésicos, mas foi substituido. Ele ainda marcou o gol de pênalti que fechou o placar com 2 a 0 para o Verdão, que jogava no Pacaembu.

O atleta sentia dores e ficou sem treinar no começo da semana. Na quinta-feira, ele tentou participar da sessão de treinamentos, mas a dor no tornozelo e no joelho o impossibilitou.

O Palmeiras deve ir à Federação Paulista de Futebol (FPF) para fazer uma reclamação formal sobre entradas duras. No lance com Scarpa, o juiz não aplicou nenhuma punição mais severa ao atleta do Bragantino.