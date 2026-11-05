Scaroni: "As lágrimas de Cardinale? Ele demonstra sua paixão tanto quando as coisas vão bem quanto quando vão mal"

Nesta noite, o Milan receberá em San Siro os húngaros do Ferencvaros, em partida válida pela 4ª rodada da fase de liga da Liga Europa. Ao chegar ao almoço da UEFA, o presidente do Milan, Paolo Scaroni, foi abordado pelo MilanNews

Primeiro o estádio, depois o clássico. Uma semana fantástica: "Foi uma semana fantástica. Estamos sempre confiantes, e Gerry Cardinale também está muito confiante.

As lágrimas de Cardinale? Ele demonstra sua paixão tanto quando as coisas vão bem quanto quando vão mal, como todo mundo. Desta vez, deu certo."