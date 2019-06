Scaloni reconhece fragilidade mental na Argentina: "Nos desesperamos"

Técnico afirma que time ficou inseguro após o primeiro gol e promete fazer "balanço" de pontos positivos e negativos

A empatou com o por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (19), pela segunda rodada do grupo B da e voltou a apresentar abatimento em campo após iniciar a partida atrás do marcador. Porém, graças ao pênalti convertido por Lionel Messi, e também defendido por Armani após cobrança de Derlis Gonzalez, os hermanos seguem com chances de classificação na competição.

Em entrevista coletiva após o jogo no Mineirão, o técnico Lionel Scaloni reconheceu o problema mesmo contando com jogadores experientes no elenco.

"É lógico que para uma seleção como a Argentina, que tem tanta necessidade de ganhar, o primeiro gol seja duro. No intervalo falamos, mentalizamos que era só um gol. Trabalhamos isso, o jogador deve assimilar os golpes", disse.



"O primeiro tempo não foi bom. Nos desesperamos por momentos, não conseguimos ter o controle do jogo nem profundidade. A primeira vez que chegaram, fizeram o gol e nos deixou inseguros", completou.

O comandante hermano, no entanto, garantiu que a equipe terá outra postura no jogo decisivo contra o , no domingo, às 16h (de Brasília), em Alegre.

"Precisamos ganhar. Faremos um balanço do que fizemos bem e do que não. Jogaremos o último jogo com toda a ilusão. Buscaremos a maneira que o time seja equilibrado. Devemos ter paciência, senão, é difícil", concluiu.