Scaloni: "Por méritos, a seleção que deveria ter passado era a Argentina"

Técnico critica arbitragem após derrota para o Brasil e destaca desempenho hermano, mesmo com a eliminação

A seleção da deu adeus ao sonho do título da após perder por 2 a 0 para o , no Mineirão, na noite desta terça-feira, em partida válida pela semifinal da competição. Mas o técnico Lionel Scaloni destacou o empenho hermano na partida e considerou o resultado injusto.

"Por méritos, a seleção que deveria ter passado à final era a Argentina", afirmou Scaloni em entrevista coletiva.

"Hoje demonstramos que este grupo de jogadores sente a camisa como ninguém. Deixamos uma imagem para o futuro desta seleção e um bom caminho a seguir. A argentina jogou como uma seleção grande de verdade", completou.



O treinador criticou a arbitragem e a falta do uso do VAR no Mineirão. "Não sou de falar disso, mas não gostei da arbitragem. Na jogada do segundo gol tinha um jogador nosso caído e escutamos o apito", disse.

Sem saber se permanecerá ou não no comando da Albiceleste, Scaloni voltou a ressaltar a atuação da Argentina, mesmo com a eliminação.

"Não tenho dúvidas que há muito para melhorar, mas quando se tem um grupo é muito mais fácil. Espero que a torcida fique com as coisas boas e se sinta identificada com o grupo", finalizou.