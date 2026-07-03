Scaloni: Messi está pronto para esta partida contra Cabo Verde... e não vamos mudar nosso estilo de jogo por causa do calor

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, garantiu que o craque da equipe, Lionel Messi, estará em boas condições caso a partida contra Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 vá para a prorrogação.

Na coletiva de imprensa pré-jogo, Scaloni falou sobre Messi e a possibilidade de prorrogação: “Vamos ver o que vai acontecer, não adianta responder agora, mas imagino que ele ficará bem se tudo se prolongar. Enfrentamos a partida da melhor maneira possível e com a seriedade que o adversário merece; depois, veremos o que vai acontecer”.

Quanto à condição física do zagueiro Cristian Romero, Scaloni declarou: “No início, ele está bem, mas não dá para garantir o fator tempo. Se os jogadores participam das partidas, é porque estão disponíveis; e se ele treinar bem hoje, estará à disposição”.

Sobre a questão da distribuição de gols entre os jogadores da equipe, o técnico da Argentina disse: “Foi Messi quem marcou os gols, mas tivemos chances com outros jogadores. O fato de um dos atacantes ter marcado, mesmo sendo ele, não nega que haja outros atacantes na equipe. Tivemos várias oportunidades de ataque, independentemente de um determinado goleiro adversário ter se destacado na partida”.

Scaloni também falou sobre o próximo adversário, a seleção de Cabo Verde, dizendo: “É uma equipe que não perdeu, que merecia ter vencido em alguns jogos e, embora tenha enfrentado algumas dificuldades contra a Espanha e o Uruguai, lança bons contra-ataques. É uma boa equipe; nós a observamos e analisamos como um possível adversário, por isso ela não nos surpreende, e sua presença aqui não é por acaso.”

Sobre os favoritos ao título, Scaloni explicou: “As seleções que estão em seu melhor momento são as que se impõem atualmente; assisti ao México, que fez uma partida fantástica, e há também a França, o Brasil, a Colômbia e a Espanha, e não quero esquecer ninguém, como Portugal e a Inglaterra, mas o que a França apresentou deve ser levado em consideração.”

Sobre as pressões que a equipe enfrenta, o técnico argentino afirmou: “Os jogadores da Argentina são, antes de tudo, torcedores, e a equipe demonstra constantemente sua personalidade e força. Eles precisam viver e aproveitar o momento; e, sempre que olham para a torcida, isso deve ser uma motivação e uma fonte de alegria para eles”.

Quanto ao impacto das altas temperaturas no desempenho, Scaloni disse: “Não sei se isso muda tudo, pois jogar às 18h em Miami poderia ter sido compensado por um jogo noturno. Não reclamo, pois as condições valem para ambos os lados, e nós disputamos a final da Copa América à noite. O espetáculo não será o mesmo e os horários são os que são, mas não vamos mudar nada por causa do calor”.

E Scaloni concluiu: “Todos sentem vontade de jogar e atender às expectativas da torcida dentro do campo, pois cada jogador sonha com esse momento desde que era criança”.