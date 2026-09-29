Scaloni fala sobre seu futuro, a camisa de Messi e o novo capitão da Argentina

Lionel Scaloni, técnico da seleção da Argentina, falou sobre uma série de assuntos importantes, com destaque para o seu futuro à frente da equipe, Lionel Messi, o destino da camisa 10, a data da chegada do capitão da seleção à Argentina, além da identidade dos novos líderes do time.

As declarações de Scaloni ocorreram nesta terça-feira, durante a coletiva de imprensa que ele concedeu antes do amistoso contra a Bolívia, marcado para a madrugada de quinta-feira, depois de amanhã, no estádio "Mario Alberto Kempes", na cidade de Córdoba, na primeira partida amistosa da Albiceleste após a Copa do Mundo de 2026.

"Tomei a decisão de continuar"

Scaloni confirmou o seu desejo de seguir na sua missão com a seleção argentina, uma vez que o seu contrato atual está próximo do fim, em dezembro.

Scaloni disse, a respeito das negociações com Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol, conforme divulgado pelo jornal "Marca": "Conversei por algum tempo com o presidente Tapia para ver se podíamos avançar e chegar a um acordo. Temos agora essas partidas pela frente, mas será uma questão de chegar a um acordo. A vontade existe, e isso é o mais importante".

E acrescentou o técnico da Argentina: "Tomei a decisão de continuar, e tenho a vontade de seguir trabalhando e chegar a um acordo. Quando tivermos algo, iremos anunciar".

Scaloni define o destino da camisa 10

Sobre o jogador que vestirá a camisa 10 depois de Messi, Scaloni disse com clareza: "Até que se dispute a partida de Leo, não daremos o número 10 a ninguém".

E acrescentou: "Depois disso, veremos", esclarecendo que a ideia é que "um dos jogadores fique com ela, com todo o valor e a beleza que isso representa".

Data da chegada de Messi à Argentina

Scaloni revelou a data da chegada de Messi ao país, dizendo: "Inicialmente, ele virá no fim de semana, após a partida de 3 de outubro contra Burkina Faso. Se ele quiser vir para essa partida, pode, não há problema. Mas ele chegará no domingo".

Espera-se que Messi dispute a sua partida de despedida com a seleção argentina contra o Benin no estádio "Monumental", que deve estar lotado de torcedores.

Scaloni define os líderes da Argentina após Messi

Com a saída de Messi da seleção se aproximando, Scaloni também falou sobre a identidade do capitão que vestirá a braçadeira da Argentina, esclarecendo que há 3 líderes durante os próximos amistosos.

E disse: "O capitão já era Cuti (Romero), depois de Leo e Ota (Otamendi), e o segundo será Emiliano (Dibu), e o outro Lautaro Martínez, ao menos nessas partidas".

Scaloni elogiou Romero, dizendo: "Cuti, além de ser um jogador excelente, tem que assumir essa responsabilidade, e ele o fez. Sabemos que é capaz de fazer isso, e tem que mostrar o que significa vestir a braçadeira de capitão".

E acrescentou: "Todos vão querer se espelhar nele, e ele tem que melhorar em muitas coisas. Vemos que ele é capaz de ser um líder, e acreditamos que sempre estará presente para defender a camisa da seleção".

"Será difícil substituir o Messi capitão"

Scaloni ressaltou que a saída de Messi não representará apenas uma perda técnica, mas deixará também um vazio no nível da liderança dentro e fora de campo.

E disse: "Independentemente de ser um jogador, ele faz algo dentro e fora de campo que não vi em nenhuma outra pessoa. Imagine então se não seria difícil perdê-lo".

E ponderou: "Mas temos pessoas que podem oferecer liderança, e boas pessoas, e isso é o mais importante. Não busco líderes que façam os companheiros terem medo deles, mas busco pessoas boas e positivas".

E concluiu Scaloni: "Todos nós temos que compensar o que Leo fazia, e isso será difícil, mas o grupo sempre respondeu".

Datas dos amistosos da Argentina

Argentina x Bolívia: quarta-feira, 30 de setembro, no estádio "Kempes", em Córdoba.

Argentina x Burkina Faso: sábado, 3 de outubro, no estádio "Monumental".

Argentina x Benin: terça-feira, 6 de outubro, no estádio "Monumental".