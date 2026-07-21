Scaloni, dois dias após a derrota no Mundial: não acredito no que me estão a perguntar

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, é uma das figuras mais afetadas pela derrota da sua seleção frente à Espanha (1-0) na final do Mundial 2026 no passado domingo, tendo sido incapaz de conter as lágrimas durante a conferência de imprensa quando foi questionado sobre o seu futuro, vendo-se obrigado a interromper subitamente a sua resposta.

Menos de 48 horas após a derrota da Argentina, Scaloni deixou o complexo de treinos da Federação Argentina de Futebol, que se assemelha a uma cidade desportiva, e respondeu a partir do seu carro às perguntas dos meios de comunicação presentes.

Relativamente ao seu futuro, Scaloni afirmou, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "São coisas que se pode decidir reavaliar depois de um torneio como este; estamos aqui até dezembro. O mais importante é que as pessoas tenham percebido que a equipa deu tudo o que tinha, e que a seleção demonstrou uma grande união e coesão".

Quanto à sanção prevista para a Argentina após o hastear da bandeira das Ilhas Malvinas na sequência da vitória sobre a Inglaterra (2-1) nas meias-finais, esclareceu: "Não sei, não estou a par disso. Não sei se isso irá acontecer no futuro; não nos comunicaram nada".

Scaloni aproveitou também a oportunidade para expressar a sua gratidão pelo carinho do povo apesar da derrota, afirmando: "A receção do povo foi impressionante e muito agradável. É bom que haja uma celebração, ainda que seja difícil aceitar não termos vencido. Mas também é bom saber que temos nobreza na derrota, e que somos capazes de retirar lições positivas".

Scaloni recusou-se a comentar os rumores que circulam sobre a existência de um desentendimento entre os jogadores da Argentina após a derrota na final, dizendo: "Não faço a menor ideia do que estão a falar, porque não uso as redes sociais", tendo ainda manifestado a sua deceção perante a possibilidade de surgirem conflitos internos na equipa, ao afirmar: "Não acredito naquilo que me estão a perguntar".