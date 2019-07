Scaloni confirma equipe e avisa: "Pressão para o Brasil é maior porque tem sua torcida"

Técnico argentino aponta o caminho para avançar à final: "podemos ter superioridade no meio de campo"

A fez nesta segunda-feira (1) o seu último treinamento antes de enfrentar a pela semifinal da e projeta um duro duelo contra os anfitriões na briga pela vaga à grande decisão.

"Vamos enfrentar o favorito da Copa América", iniciou o técnico Lionel Scaloni em entrevista coletiva. "É evidente que eles estão em um momento importate. faz tempo que jogam juntos e isso lhes dá vantagem. Acreditamos que podemos ir bem e passar de fase, mas eles são um grande time e jogam em sua casa", afirmou.

O técnico hermano acredita que o cenário no Mineir]ão, com maior torcida brasileira, pode ser favorável à sua equipe. "Para o , a pressão é maior ainda porque joga com a sua torcida", analisou.

Scaloni garantiu Aguero como titular e apontou o caminho para a Albiceleste avançar à decisão. "Confirmo que Aguero vai ser titular, para que não haja dúvidas. Acreditamos que podemos ter superioridade no meio de campo, se o Brasil jogar como vem fazendo. Vamos tentar gerar essa superioridade no meio para que, dali nasça o nosso ataque", explicou.



A atuação de Lionel Messi na Copa América tem sido questionada pela mída e o treinador saiu em defesa de seu camisa 10. "Estamos acostumados que Messi faça três gols por jogo. Mas estou mais do que satisfeito com sua contribuição. Nos confiamos nele e é a nossa bandeira", afirmou.

"Todos queremos ganhar algo com essa camiseta", completou.

Por fim, o técnico hermano foi questionado se haveria todo o entorno da seleção Albiceleste se o adversário da semifinal fosse outro.

"É um jogo de futebol. Obviamente, é o jogo que todos os fãs e o resto do mundo querem ver. Mas se a semifinal fosse com outro time, o valor seria o mesmo", concluiu.