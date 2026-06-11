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Argentina Press Conference And Training SessionGetty Images Sport

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Scaloni causa surpresa de última hora... Convocatória inesperada entra na lista da Argentina

L. Scaloni
M. Senesi
Argentina
Copa do Mundo
Argentina

O elenco do Tango recebe um zagueiro

Em um desdobramento dramático que redesenhou a linha defensiva da seleção argentina, a comissão técnica liderada por Lionel Scaloni convocou de emergência o zagueiro Marcos Senesi para integrar a lista do “Tango” que disputará a Copa do Mundo. 

A decisão veio para mudar o panorama apenas 48 horas após o anúncio da lista, que não incluía o nome do zagueiro do Bournemouth, em uma surpresa descrita pela mídia argentina como “inesperada”.

A página da seleção argentina confirmou que Sinisi deixou a ilha espanhola de Ibiza rumo à cidade americana de Kansas City, sede do estágio da seleção argentina, e deve se juntar aos treinos coletivos na manhã de amanhã, quinta-feira.

O jogador animou a torcida ao publicar em suas contas oficiais a bandeira da Argentina com o símbolo da Copa do Mundo, dizendo: “Fui convocado para participar da Copa do Mundo”.

A convocação de Sinisi vem para compensar a grave falta de jogadores na defesa, depois que a lista inicial contou com a ausência do experiente lateral-esquerdo Marcos Acuña, do River Plate, devido a lesão, além da exclusão do próprio Sinisi inicialmente.

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Argentina crest
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Argélia
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O que gerou amplas especulações sobre as opções defensivas de Scaloni, antes que a comissão técnica recuasse e trouxesse o zagueiro do Bournemouth de volta ao time.

Sinesi, de 28 anos, é considerado um dos principais zagueiros argentinos da Premier League nas duas últimas temporadas, graças à sua força nos desarmes e à sua capacidade de construir jogadas a partir da defesa.

Ele já representou a seleção em sete partidas internacionais, a última delas em março deste ano, e a convocação tardia lhe dá uma oportunidade de ouro de participar da primeira Copa do Mundo de sua carreira.

Espera-se que a chegada de Senesi seja uma adição importante para a defesa do atual campeão, especialmente diante das lesões que atingiram a zaga antes do início do torneio.

Scaloni aposta na preparação física e mental do jogador, que interrompeu suas férias de verão em Ibiza assim que recebeu a ligação, em um gesto que confirma a paixão dos jogadores por vestir a camisa da Albiceleste no maior palco do futebol.

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