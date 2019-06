Scaloni atende pedido e monta 'Argentina de Messi' para evitar vexame

Treinador irá montar ataque com Lautaro Martínez e Kun Agüero, exatamente como Messi pediu após o empate contra o Paraguai

A irá enfrentar o neste domingo (23) com o time desejado e pedido por Lionel Messi.

O técnico Lionel Scaloni irá escalar o craque argentino ao lado de Kun Agüero e Lautaro Martínez no ataque como Messi havia pedido após o empate em 1 a 1 contra o .

A Argentina tem apenas um ponto no Grupo B da e precisa vencer o Catar para garantir uma vaga nas quartas de final ao menos como um dos melhores terceiros colocados.

Quem deve sair do time para a entrada de Agüero, que começou no banco no meio da semana, é Pereyra.

Outra mudança deve ser a entrada de Acuña ou Guido Rodríguez no lugar de Rodrigo De Paul no meio-campo.

A partida contra o Catar acontece a partir das 16h na Arena do em Alegre e deve contar com muitos torcedores argentinos.

Confira a provável escalação da Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes e Marcos Acuña (ou Guido Rodríguez); Lionel Messi; Sergio Agüero e Lautaro Martínez.​