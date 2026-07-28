O SC Braga está concretamente no mercado por Marcus Linday. O clube português apresentou uma primeira oferta de 6,5 milhões de euros ao sc Heerenveen, informou o De Telegraaf nesta terça-feira.

A oferta inicial foi imediatamente recusada pelo Heerenveen. O clube frísio quer receber mais pelo atacante sueco de 23 anos. O Transfermarkt atualmente avalia Linday em cinco milhões de euros.

O Heerenveen contratou Linday em janeiro de 2025 por 1,7 milhão de euros junto ao Västerås SK, clube da Suécia. Seu contrato no Abe Lenstra Stadion ainda tem duração de mais três temporadas.

O Braga já havia feito uma oferta de cinco milhões de euros por Linday no início de junho. Fabrizio Romano informou que os dois clubes conversaram sobre uma transferência, que portanto não saiu do papel.

Segundo o Braga, Linday está aberto a uma aventura em Portugal. Resta saber se uma nova oferta será apresentada em breve ao Heerenveen ou se o Braga seguirá procurando.

Quando chegou ao Heerenveen, há um ano e meio, já ficou claro que ele precisa ter uma boa sensação em relação a um clube. Na época, ele também podia escolher entre Feyenoord, FC Twente e Club Brugge, mas optou pela Frísia.

Linday soma até aqui três gols e cinco assistências em 54 partidas pelo Heerenveen. Ele já iniciou a preparação para a nova temporada.