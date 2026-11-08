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SC Freiburg x Union Berlin: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 9 8 de nov. de 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

O SC Freiburg recebe o Union Berlin no Europa-Park Stadion para um duelo da Bundesliga. Depois de uma boa atuação na Conference League, a equipe de Freiburg quer manter o embalo também no campeonato.

Como líder da tabela, o Freiburg está sob pressão para se manter próximo do topo da classificação. O técnico Julian Schuster pode contar com um elenco que ganhou confiança recentemente: três vitórias consecutivas falam por si.

O Freiburg deu início à recente ascensão com a vitória por 3 a 2 sobre o Wolfsburg na Copa da Alemanha e o triunfo fora de casa por 2 a 1 diante do Augsburg na Bundesliga. O ponto alto foi a vitória por 1 a 0 sobre o Trabzonspor, fora de casa, na Conference League, partida em que o goleiro Mio Backhaus foi o grande destaque e levou a melhor até sobre Mohamed Salah em várias ocasiões.

O Union Berlin, por sua vez, atravessa uma fase bem mais difícil. Na 16ª posição, a equipe está sob pressão na luta contra o rebaixamento e teve poucas atuações convincentes nesta temporada. O técnico Mauro Lustrinelli tem a tarefa de dar estabilidade ao time.

Na partida mais recente pela Bundesliga, o Union ao menos conseguiu um empate por 1 a 1 com o Colônia, depois de ter sofrido uma dura derrota por 5 a 0 para o mesmo adversário na Copa da Alemanha. A defesa continua sendo a maior preocupação.

Confira a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com SC Freiburg e Union Berlin?

O SC Freiburg chega à partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Trabzonspor por 1 a 0 fora de casa, pela Conference League. Antes disso, bateu o Augsburg por 2 a 1 na Bundesliga e eliminou o Wolfsburg da Copa da Alemanha com uma vitória por 3 a 2. As duas derrotas, para o Bayern de Munique (3 a 1) e o AS Monaco (3 a 0), mostram que ainda há espaço para melhorar contra equipes de ponta. Em cinco jogos, o Freiburg marcou oito gols e sofreu nove.

O Union Berlin soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga. A derrota mais pesada nesse período foi o 5 a 0 sofrido também diante do Colônia, na Copa da Alemanha. O Union marcou apenas três gols e sofreu sete em cinco jogos, um desempenho ofensivo que reflete a luta contra o rebaixamento.

SC Freiburg x Union Berlin: escalações

SC Freiburg x Union Berlin: momento das equipes

SC Freiburg x Union Berlin: retrospecto dos confrontos diretos

SC Freiburg x Union Berlin: tabelas de classificação