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SC Freiburg x RB Leipzig: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 11 29 de nov. de 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

O SC Freiburg recebe o RB Leipzig no domingo, 29 de novembro, no Europa-Park Stadion. É um confronto da Bundesliga entre o terceiro e o quarto colocados.

O Freiburg chega embalado. O time de Julian Schuster venceu seus últimos cinco jogos oficiais, o mais recente por 2 a 1 contra o Twente Enschede, na quinta-feira, pela Conference League.

O Leipzig também vive boa fase. Sob o comando do técnico Martin Demichelis, a equipe venceu o Lens por 3 a 1 na Champions League e o Union Berlin por 5 a 1 fora de casa em seus jogos mais recentes.

Entre os visitantes, Antonio Nusa é o destaque. O jogador de 21 anos soma cinco gols e sete assistências em dez partidas na Bundesliga e é considerado peça-chave do ataque do Leipzig.

O Freiburg, por sua vez, tem se apoiado na regularidade nas últimas semanas. O time também guarda a lembrança da vitória por 4 a 1 em casa sobre o Leipzig, em maio, que deve lhe dar ainda mais ânimo.

Para quem quer acompanhar a partida, veja a seguir todas as informações sobre o horário, o canal de TV e a transmissão pela internet.

Os destaques da semana: como chegam SC Freiburg e RB Leipzig?

O SC Freiburg venceu seus últimos cinco jogos oficiais (5-0-0). Na partida mais recente, bateu o Twente Enschede por 2 a 1 na Conference League. Antes, venceu o Elversberg por 1 a 0 fora de casa e o Union Berlin por 2 a 0. No total, marcou oito gols e sofreu dois.

O RB Leipzig soma três vitórias e duas derrotas (3-0-2). A equipe venceu o Lens por 3 a 1 na Champions League em seu jogo mais recente e, antes disso, bateu o Union Berlin por 5 a 1 fora de casa. Nesse período, perdeu um amistoso para o Mlada Boleslaw por 5 a 4 e uma partida da Champions League para o Manchester City por 3 a 2 fora de casa. Em cinco jogos, marcou 19 gols e sofreu 12.

SC Freiburg x RB Leipzig: escalações

SC Freiburg x RB Leipzig: desempenho recente

SC Freiburg x RB Leipzig: histórico de confrontos diretos

SC Freiburg x RB Leipzig: classificação