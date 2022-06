SC Brasil x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pela nona rodada do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

SC Brasil e São Paulo entram em campo na tarde desta quarta-feira (22), em Embu das Artes, às 15h (de Brasília), pela nona rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

O SC Brasil é o lanterna do grupo 11 do Paulista sub-20, com apenas seis pontos. O time de Embu das Artes soma uma vitória, três empates e quatro derrotas até o momento.

Já o São Paulo é o líder isolado, com 18 pontos marcados. O Tricolor ainda não perdeu na competição, com cinco vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do SC Brasil: Murilo, Luiz Felipe, Diogo, Carlos Henrique, Juan Pablo, Yule, Gustavo, Nathan, Vinicius, Fabricio e Leonardo.

Possível escalação do São Paulo: Arthur, Ythallo, Felipe, João Douglas, Eduardo, João Pedro, Cauê, Samuel, João Gabriel, Ryan e Rodrigo.

Desfalques da partida

SC Brasil:

sem desfalques confirmados.

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO SC Brasil x São Paulo DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Estádio Hermínio Esposito, Embu das Artes - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

SC Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA SC Brasil 2 x 1 Grêmio Osasco Paulista sub-20 12 de junho de 2022 SC Brasil 1 x 3 Juventus Paulista sub-20 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasco Audax x SC Brasil Paulista sub-20 29 de junho de 2022 15h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 3 x 2 Atlético-MG Brasileiro sub-20 20 de junho de 2022 São Paulo 6 x 1 Nacional Paulista sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas