سبب غير رياضي.. لماذا يغيب حكيمي عن المرشحين لجائزة فرنسية أفريقية؟

O marroquino Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, ficou fora da lista de candidatos ao Prémio Marc-Vivien Foé, atribuído ao melhor jogador africano que atua na liga francesa.

O jornal francês “L’Équipe” informou esta sexta-feira que o nome de Hakimi não consta na lista dos 11 nomeados para o prestigiado prémio nesta época, por motivos não relacionados com o desporto, mas sim com o seu comportamento fora dos relvados.

Acrescentou que o jogador, de 27 anos, ficou fora das nomeações devido ao seu envio a julgamento num caso de violação.

Segundo os critérios de seleção, o jogador deve “ter um comportamento exemplar dentro e fora do campo”.

O internacional marroquino foi enviado a julgamento em fevereiro passado, na sequência de uma acusação num caso de violação que remonta a fevereiro de 2023.

O Prémio Marc-Vivien Foé foi criado em homenagem ao antigo internacional camaronês, que morreu após uma paragem cardíaca durante um jogo da Taça das Confederações de 2003, realizada em França.

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Lista dos 11 candidatos ao Prémio Marc-Vivien Foé 2026:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão, Marselha)

Lamine Camara (Senegal, Mónaco)

Bamba Dieng (Senegal, Lorient)

Guéla Doué (Costa do Marfim, Estrasburgo)

Armand Goudou (Costa do Marfim, Estrasburgo)

Ilan Kebbal (Argélia, Paris FC)

Hervé Koffi (Burquina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burquina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Argélia, Lille)

Moussa Niakhaté (Senegal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Mali, Lens)