Saviola defende Messi sobre seca de títulos na Argentina: "Sei o quanto dói"

O ex-companheiro de equipe do Barcelona ainda acredita que o craque pode triunfar na seleção

O ex-atacante Javier Saviola insiste que Lionel Messi está "ferido" pelo fato de não ter conseguido ajudar a Argentina a vencer a Copa do Mundo, mas insiste que ainda há tempo para que isso aconteça.

"Messi, infelizmente, ainda não conseguiu ganhar nenhum troféu ou torneio com a seleção e os torcedores argentinos são muito exigentes. Eu era colega de Leo, eu sei o que ele sente sobre o país e quanto dói quando as coisas não correm como ele gostaria.", disse em entrevista à Goal.

"O mais importante é acreditar que tudo vai correr bem e acredito que a próxima Copa do Mundo será para a Argentina. Messi é o melhor do mundo e talvez da história. Estamos sempre ansiosos para ganhar alguma competição com a Argentina, que é o que precisamos. Jogar pela Seleção é diferente, porque a Argentina não é o Barcelona.", completou.



Foto: Getty Images

Saviola também foi questionado sobre a rivalidade de Messi com Diego Maradona pelo título de maior jogador da história da Argentina, mas o ex-atacante insiste que está feliz por serem ambos do seu país.

"Esta pergunta é muito difícil de responder, porque estamos falando de dois períodos muito diferentes. Maradona foi para nós um jogador emblemático, que nos deu uma Copa do Mundo. Eles são jogadores muito diferentes, de tempos muito diferentes", apontou.

"Como argentino, me sinto orgulhoso de ter os dois melhores jogadores do mundo em um período de 30 anos. Mais importante do que compará-los é ter a honra de ter os dois.", concluiu.