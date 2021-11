Saudades, Fla? Muniz marca duas vezes em 20 minutos pelo Fulham em goleada

Rodrigo Muniz já vem aprontado das suas no Fulham. Recém-chegado à Inglaterra após excelente início de Brasileirão pelo Flamengo, o atacante marcou duas vezes em pouco mais de vinte minutos pela segunda divisão inglesa, ajudou sua equipe a golear o Blackburn por 7 a 0 e deixou saudades na torcida rubro-negra.

Revelado nas categorias de base do clube carioca - vindo do Desportivo Brasil -, Muniz chegou a ser titular do Mengão em várias oportunidades no início do Campeonato Brasileiro, em momento onde nem Pedro, nem Gabigol estavam disponíveis.

Com direito a golaço de bicicleta contra o RB Bragantino, o atacante de 20 anos logo chamou atenção do exterior e acabou negociado com o Fulham por R$ 50 milhões. Na Inglaterra, não vem atuando por tantos minutos, já que o ídolo e centroavante Aleksandar Mitrovic segue sendo o melhor jogador do time, mas gradualmente vai ganhando oportunidades. E as fazendo valer.

Desde que chegou ao Craven Cottage, Rodrigo Muniz tem três gols em oito jogos pela Championship, a segunda divisão inglesa. E mais: marcou esses três tentos em apenas 126 minutos, uma média de 42 minutos por gol. Contra o Blackburn, então, bem posicionado, marcou o sexto gol em apenas um toque na bola e o sétimo em cabeçada fortíssima, sem chances para o goleiro.

Ironicamente, se Muniz despontou mesmo em 2021 - apesar de já ter entrado em campo durante alguns jogos em 2020 - ao substituir Pedro e Gabigol, indisponíveis na época, poderia ter sido importante para o Flamengo justamente fazendo isso. Em um momento crucial da temporada.

Tendo um Gabi longe de seus melhores momentos e um Pedro sofrendo com lesões misteriosas, o Flamengo foi para os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, por exemplo, com problemas na posição de centroavante. Nesse cenário, o jovem teria sido importante e quem sabe determinante para uma possível classificação do Rubro-Negro.

Sem nem falar, é claro, do Brasileirão, onde Vitor Gabriel, outro jovem, vem tendo que receber minutos relevantes e sendo criticado por parte da torcida. Sem contar as vezes que Renato Gaúcho teve que improvisar Vitinho para jogar no centro do ataque.

Agora isso tudo é passado. Rodrigo Muniz, afinal de contas, é jogador do Fulham - para ficarmos de olho pensando no futuro do futebol brasileiro. Mas certamente dá um gostinho amargo na boca do torcedor do Flamengo: fossem mais alguns meses, quem sabe o centroavante pudesse ter feito a diferença.