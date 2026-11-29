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O Napoli ficou no 0 a 0 com o Sassuolo, resultado que mais uma vez freia a equipe de Massimiliano Allegri. Mas, nos minutos finais, um lance de arbitragem acabou marcando a partida. O árbitro Guida, de Torre Annunziata, que voltou a apitar um jogo do Napoli após mais de dois anos sem fazê-lo por vontade própria, não marcou pênalti para o time por um suposto toque de mão de Caleta-Car na área. Depois de ser chamado pelo VAR para rever o lance no monitor, manteve a decisão em meio aos protestos de Lucca e seus companheiros.

O caso repercutiu também após a partida. À Dazn, Massimiliano Allegri minimizou o erro, embora não tenha ficado satisfeito com a decisão, enquanto D'Aversa, técnico do Sassuolo, criticou diretamente todos os que acusam Guida de ter errado. Mas o que aconteceu e o que diz a regra?

O QUE ACONTECEU: Após um escanteio cobrado pela esquerda e um desvio de cabeça no meio da área, a bola chegou ao segundo poste. Lucca dominou com a coxa e tentou finalizar de primeira, sem força, com a parte externa do pé direito. Caleta-Car, muito próximo da trajetória da bola, estava com o braço aberto e a atingiu entre o braço e o peito, bloqueando o chute em meio aos protestos do Napoli.

A DECISÃO DE GUIDA: Guida, que, como mencionado, voltou a apitar um jogo do Napoli após muito tempo (ele havia declarado que decidiu não apitar partidas do clube para evitar problemas no dia a dia de sua família na cidade), havia conduzido o jogo sem lances duvidosos até então. Nessa ocasião, porém, preferiu manter sua avaliação inicial. Em campo, o árbitro decidiu não marcar a infração por considerar o toque involuntário, tanto pela curta distância do chute quanto pela proximidade do braço ao corpo.

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O VAR INTERVÉM: A decisão não convenceu o árbitro de vídeo Aureliano e o assistente de vídeo Santoro, que, de Lissone, pediram a Guida que fosse ao monitor à beira do campo para revisar o lance. Normalmente, nesses casos, a decisão de campo acaba sendo alterada, mas o árbitro da Campânia não se deixou influenciar. Depois de rever a jogada, manteve sua decisão e não marcou o pênalti.

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O COMENTÁRIO DE MARELLI: Luca Marelli, comentarista de arbitragem da Dazn, analisou assim a decisão de Guida: "Essa decisão será discutida sem parar durante toda a semana. Guida entende que o braço estava junto ao corpo. Na análise da jogada, é preciso levar em conta o punho de Caleta-Car. Desde o início, o braço está aberto. A bola primeiro desvia no ombro e depois atinge a mão, que desde o começo está afastada e acima da linha do corpo. Por isso, Aureliano acertou ao chamar Guida para revisar um toque de mão punível. Mas Guida decidiu que o braço estava próximo ao corpo. Isso fica claro pelos gestos do próprio Guida ao voltar ao campo. Aliás, ele se esqueceu de fazer o anúncio para explicar a decisão. O braço está alto e aberto. Nas primeiras imagens, parecia um toque no ombro, mas, se depois houve contato com o braço, com o antebraço, seria punível".