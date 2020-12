Sassuolo x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após dois tropeços consecutivos, o líder da Serie A quer voltar a vencer neste domingo (20); veja como acompanhar ao vivo na TV e na Internet

Na liderança da italiana e vivendo fase incrível depois de tanto tempo , o quer se manter em primeiro lugar: os Rossoneri visitam o perigoso , neste domingo (20), às 11h (de Brasília), no Città del Tricolore, pela 13ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, via streaming. Aqui na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui !.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sassuolo x Milan DATA Domingo, 20 de dezembro de 2020 LOCAL Estádio Città del Tricolore - Sassuolo, ITA HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maurizio Mariani

Assistentes: Daniele Bindoni e Davide Imperiale

Quarto árbitro: Rosario Abisso

VAR: Daniele Doveri

Assistente do VAR: Stefano Liberti

ONDE VAI PASSAR?



O Milan visita o Sassuolo / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do EI Plus, na internet. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SASSUOLO

Na sexta colocação , o Sassuolo de Roberto De Zerbi pode, com uma vitória, ficar a dois pontos do Milan. O time vem fazendo outra boa campanha e estaria na zona de classificação para a , caso a temporada acabasse agora.

Para o duelo, De Zerbi deve escalar o que tem de melhor. Romagna, fora desde o começo da temporada, não jogará, e Locatelli, expulso diante do Benevento, cumprirá o segundo jogo de suspensão. Pelo lado bom, o time ainda tem o artilheiro Francesco Caputo, destaque da equipe e goleador.

Provável escalação do Sassuolo : Consigli; Rogério, Ferrari, Marlon e Toljan; Lopez, Obiang, Boga, Traoré e Berardi; Caputo.

MILAN

Vivendo praticamente um sonho, após tantos anos decepcionantes, o Milan quer continuar abrindo vantagem na liderança da Serie A. O time, porém, vem de dois tropeços e precisa voltar a vencer logo: os Rossoneri já "queimaram" a gordura que tinham de vantagem sobre os rivais.

A boa notícia é que Zlatan Ibrahimovic, ídolo, artilheiro e titular , pode ser opção para o duelo e já está treinando sem limitações. O treinador, Stefano Pioli, decidirá no treino dessa sexta-feira se irá utilizar o sueco ou não.

Já Bennacer ficará fora por um mês e deve ser substituído pelo jovem Sandro Tonali, grande promessa do Milan.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Calabria, Kyatengwa, Romagnoli e Theo Hernández; Tonali e Kessié; Castillejo, Çalhanoglu e Rafael Leão (Ibrahimovic); Rebic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SASSUOLO

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 0 Benevento Serie A 11 de dezembro de 2020 1 x 1 Sassuolo Serie A 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sassuolo Serie A 23 de dezembro de 2020 16h45 (de Brasília) x Sassuolo Serie A 3 de janeiro de 2021 11h (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 2 Serie A 13 de dezembro de 2020 2 x 2 Milan Serie A 10 de dezembro de 2020

Próximas partidas