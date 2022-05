Sassuolo x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Vale o título! Sassuolo e Milan se enfrentam neste domingo (22), no Città del Tricolore, a partir das 13h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Sassuolo x Milan DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Città del Tricolore - Regio Emilia, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star, no streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, no Città del Tricolore.

MAIS INFORMAÇÕES

Dependendo apenas de si para conquistar o título do Campeonato Italiano, o Milan entra em campo podendo até mesmo empatar para levantar o troféu. Na liderança com 83 pontos, o Rossoneri vê a Internazionale na cola, com 81.

O confronto pode colocar fim a um longo jejum de títulos do clube na Série A. A última conquista foi na temporada 2010/11.

Na temporada, o Milan alcançou as semifinais da Copa da Itália, mas foi eliminado justamente pela Internazionale. Na Champions League, caiu ainda na fase de grupos.

Mais artigos abaixo

O Sassuolo, por outro lado, na 11ª posição, com 50 pontos, apenas cumpre tabela.

Em 18 confrontos entre as equipes, o Milan registra dez vitórias, contra seis do Sassuolo, além de dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 0 Fiorentina Campeonato Italiano 1 de maio de 2022 Verona 1 x 3 Milan Campeonato Italiano 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

SASSUOLO

JOGO CAMPEONATO DATA Sassuolo 1 x 1 Udinese Campeonato Italiano 7 de maio de 2022 Bologna 1 x 3 Sassuolo Campeonato Italiano 15 de maio de 2022

Próximas partidas