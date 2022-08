Sassuolo x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Jogo acontece nesta terça-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Sassuolo e Milan entram em campo nesta terça-feira (30), no estádio Cittá del Tricolore, às 13h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na parte debaixo da tabela, ocupando o 12º lugar com 4 pontos, o Sassuolo não poderá contar com Muldur e Traore, lesionados, enquanto Romagna segue recuperando a forma física após sofrer grave lesão.

Já o Milan entra em campo de olho na liderança do italiano. Na segunda posição, com 7 pontos, os Rossoneri continuam sem Ibrahimovic, lesionado, enquanto Krunic também foi para o departamento médico.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Desfalques da partida

Milan:

Ibrahimovic e Krunic: lesionados.

Sassuolo:

Mert Muldur e Hamed Junior Traore e Fillipo Romagna: departamento médico.

Quando é?

JOGO Sassuolo x Milan DATA Domingo, 27 de agosto de 2022 LOCAL Città del Tricolore, Régio da Emília - ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Milan

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2 x 0 Bologna Serie A italiana 27 de agosto de 2022 Atalanta 1 x 1 Milan Serie A italiana 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Inter Serie A italiana 3 de setembro de 2022 13h (de Brasília) RB Salzburg x Milan Champions League 6 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Sassuolo

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 2 x 2 Sassuolo Serie A italiana 27 de agosto de 2022 Sassuolo 1 x 0 Lecce Serie A italiana 20 de agosto de 2022

Próximas partidas