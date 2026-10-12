Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084421981.jpgABACAPRESS
Traduzido por

Sassuolo x Milan: "Faltou um pênalti claro em Ramos, e o lance de Laurentié em Gila era para cartão vermelho"

Milan

O ex-árbitro Graziano Cesari analisou, no programa Pressing, da Mediaset, a arbitragem de Sassuolo x Milan e apontou um pênalti não marcado para o Milan e uma expulsão de Laurentié que não ocorreu.

"Dentro da área do Sassuolo, o zagueiro Caleta-Car, do Sassuolo, abraça Gonçalo Ramos. No futebol, não se pode fazer uma coisa dessas. A bola está longe, então é uma falta ainda mais grave. No segundo tempo, acontece exatamente a mesma situação, mas desta vez é Ramos quem abraça Cinquegrano longe da bola. Só que, nesse lance, o árbitro marca falta de ataque do centroavante do Milan. O lance do primeiro tempo deveria ter sido punido. O VAR não pode ficar calado nessa situação. O árbitro precisa acompanhar a jogada, então não pode ter visto o lance. Pode-se dizer que faltou marcar um pênalti claro a favor do Milan". 


"Laurentié está prestes a entrar na área do Milan, mas Gila intervém, o impede de avançar e rouba a bola. Nesse momento, o atacante do Sassuolo volta, o árbitro marca falta, mas não mostra nenhum cartão. E o VAR faz o quê? Nada. O ponto de contato na perna de Gila é muito alto. O árbitro nem sequer mostrou o cartão amarelo".


Foi assim que Graziano Cesari comentou, no programa Pressing, da Mediaset, os lances de arbitragem de Sassuolo x Milan.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google