Sassuolo x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (2), pela sétima rodada da Serie A italiana

Na cola do líder Napoli, a Inter de Milão visita o Sassuolo, neste sábado (2), às 15h45 (de Brasília), no estádio Città del Tricolore, pela sétima rodada da Serie A Italiana. A partida terá transmissão ao vivo no Star+ , por streaming. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real .

JOGO Sassuolo x Inter de Milão DATA Sábado, 2 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Città del Tricolore, Régio da Emília - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Domenico Berardi é a grande arma do Ssasuolo (Foto: Getty)

O Star+, por streaming, irá transmitir o jogo deste sábado (2). Na Goal , o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

Na 12ª colocação , com sete pontos em 18 disputados, o Sassuolo não faz um começo de campeonato tão bom como nos últimos anos.

O técnico Alessio Dionisi, porém, terá o elenco quase completo para o jogo: o único desfalque é Pedro Obiang, lesionado.

Provável escalação do Sassuolo: Consigli; Rogerio, Ferrari, Chiriches e Muldur; Lopez e Frattesi; Boga, Djuricic, Berardi e Raspadori.

Os atuais campeões do Campeonato Italiano, na terceira colocação na tabela, estão a quatro pontos do líder Napoli, mas querem encostar neste final de semana.

Para o duelo diante do Sassuolo, o time comandado por Simone Inzaghi deve ser o mesmo que vem sendo utilizado nas últimas rodadas. Sensi e Eriksen - devido ao mal súbito na Euro 2020 - seguem de fora.

🏃| ALLENAMENTO



Tutte le immagini della seduta di allenamento della squadra 📸👉 https://t.co/kwTX9ELtcM pic.twitter.com/qdPwjDShtU — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 30, 2021

Provável escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Perisic, Brozovic, Çalhanoglu, Barella e Darmian; Dzeko e Lautaro.

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 2 x 1 Sassuolo Serie A 21 de setembro de 2021 Sassuolo 1 x 0 Salernitana Serie A 26 de setembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Sassuolo Serie A 17 de outubro de 2021 10h (de Brasília) Sassuolo x Venezia Serie A 23 de outubro de 2021 13h (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 2 Atalanta Serie A 25 de setembro de 2021 Shakhtar 0 x 0 Inter de Milão Liga dos Campeões 28 de setembro de 2021

