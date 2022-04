Sassuolo é obrigado a pagar 10 milhões de euros ao Grêmio por Matheus Henrique

O Sassuolo, da Itália, será obrigado a pagar a totalidade dos 10 milhões de euros (R$ 50,91 milhões na cotação atual) ao Grêmio pela aquisição de Matheus Henrique. A informação foi inicialmente publicada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

Os europeus já desembolsaram 4 milhões de euros (R$ 20,37 milhões atualmente) pela chegada do volante de 24 anos em agosto do ano passado. O restante dependeria da manutenção do clube na elite do futebol italiano, o que foi garantido no último fim de semana.

Mais artigos abaixo

Desta forma, o Sassuolo é obrigado a desembolsar seis milhões de euros (R$ 30,55 milhões) pela aquisição do atleta. O montante será pago em três anos, até junho de 2025, conforme determinado em contrato.

O Tricolor gaúcho, no entanto, estuda a possibilidade de antecipar o valor. Há uma modalidade de operação financeira que permite que o clube receba o montante antes mesmo do prazo estipulado no acordo de venda.

Para que isso aconteça, o Grêmio receberá um valor inferior ao inicialmente previsto no negócio. Os gaúchos teriam que fazer o adiantamento do valor por meio de um fundo de investimentos ou instituição financeira.