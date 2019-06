Sasha quase deixou o Santos, mas se recuperou e virou artilheiro do Brasileirão: "desafio para mim"

Atacante esteve muito perto de sair da Vila Belmiro, mas diretoria mudou de ideia e viu o jogador aparecer entre os artilheiros do Brasileirão 2019

Eduardo Sasha quase deixou o no início da temporada. À época, o técnico Jorge Sampaoli não contava com o atacante em seus planos. No entanto, a vida mudou. Mesmo com a chegada de Uribe, ex- , o centroavante se firmou entre os titulares e é, hoje, o pilar ofensivo do time paulista.

Sasha fez o único gol do na vitória por 1 a 0 sobre o , na noite desta quarta-feira (12). Com o tento, ele se tornou o artilheiro do Brasileirão, com cinco marcados, mesmo número de Gabriel Barbosa, do Flamengo.

Em alta, vive como o grande nome do setor ofensivo do Santos na temporada. Não à toa ostenta o rótulo de goleador.

A recuperação do atleta, que ganhou notoriedade com as cores do , é algo que o deixa feliz.

"Quando aconteceu isso, eu vi que era mais um desafio para mim. De todos que tive na carreira, jamais deixei a bola a abaixar. Feliz por ter dado a volta por cima, feliz por virar esse momento brigando pelas primeiras colocações", disse.

Eduardo Sasha marcou cinco gols na atual edição do Campeonato Brasileiro. O camisa 27 divide a artilharia ao lado de Gabigol.