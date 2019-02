Sarri sai irritado após levar 6 a 0 e deixa Guardiola no vácuo

Manchester City atropelou o Chelsea nesta tarde, em duelo válido pela Premier League

O técnico Maurizio Sarri teve uma postura deselegante na tarde deste domingo (10). Após a incrível goleada de 6 a 0 sofrida para o Manchester City, o treinador italiano mostrou irritação e não cumpriu uma tradição da Premier League.

É habitual no torneio que, após os jogos, os técnicos adversários se cumprimentem antes de deixar o campo.

O irritado Sarri, porém, ignorou Guardiola e não o cumprimentou após a partida, para surpresa do espanhol, que se mostrou descontente com o 'vácuo'.

(Foto: Reprodução/Espn Brasil​)

Com a vitória, o City reassumiu a liderança da Premier League com 65 pontos, mesma pontuação do Liverpool, segundo colocado, que tem um jogo a menos. Os Sky Blues levam vantagem no saldo de gols: 54 contra 44. O Chelsea, por sua vez, é o sexto, com 50 unidades, uma a menos que o Manchester United, que ocupa o quarto lugar.