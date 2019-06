Sarri quer Cristiano Ronaldo centroavante e 40 gols do português na temporada

CR7 teria apreciado a preocupação de Sarri de encontrá-lo pessoalmente para enfatizar a confiança do trabalho do português na Juve

Apresentado como o novo treinador da para a próxima temporada, Maurizio Sarri já tem ideias claras sobre alguns jogadores no time da Juve, em especial, Cristiano Ronaldo, como destaca as apurações da Goal .

Como planejado, Sarri se reuniu com Cristiano Ronaldo juntamente com o diretor esportivo, Fabio Paratici, na última sexta-feira (21), para explicar qual será a ideia de futebol implementada na Juventus a partir de agora. Sarri aproveitou o momento para ressaltar a vontade de tornar Cristiano Ronaldo uma máquina de gols ainda mais lucrativa .

CR7 fará o papel de centroavante, mais perto do gol e da grande área. Feito que poderá contribuir para o português ultrapassar a marca de Higuaín com 36 gols, e se tornar o maior artilheiro da , na próxima temporada.



(Foto: Getty Images/ Goal)

Em primeira temporada de Juventus, Ronaldo marcou 28 gols, em 21 partidas disputadas no torneio italiano, por sua vez, o objetivo de Sarri é de que o português alcance os 40 gols, fazendo de Cristiano o artilheiro do campeonato.

Sarri pretende entrar em campo ou com o 4-3-3 ou o 4-3-1-2. Devido o trabalho de Douglas Costa ou Bernardeschi nas laterais, Ronaldo deverá receber muito mais bolas para explorar a área adversária.

Mas qual foi a resposta do ex-jogador do a estes pedidos? CR7 explicou a Sarri como gosta de jogar. Em vez esperar a bola na área, o atleta prefere chegar com algum companheiro de equipe que pode abrir certos espaços no campo adversário.

Sarri e CR7 vão se encontrar novamente em algumas semanas para seguir com o bate-papo e, realmente, entender qual será a melhor solução para a equipe com a decisão de colocar Ronaldo em um cenário ainda mais protagonista.