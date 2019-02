Sarri não descarta barrar Kepa no Chelsea: "Jogadores ficaram chocados

Sarri cogita barrar Kepa no próximo jogo do Chelsea após atitude indisciplina do goleiro

A atitude de Kepa, goleiro o Chelsea, diante da escolha de substituição por parte do treinador Maurizio Sarri, gerou uma punição por parte do clube ao arqueiro. O jogador se recusou a deixar o gramado durante a final da Copa da Liga Inglesa, contra o Manchester City. Mas além da multa, o mesmo poderá ser barrado para o próximo jogo da equipe.

A multa por parte dos Blues de uma semana de salário, pode não ser a única consequência, já que nesta terça-feira (26), em entrevista coletiva, o treinador Maurizio Sarri ressaltou que poderá barrar o goleiro para o jogo contra o Tottenham, nesta quarta-feira (27), às 17h (Brasília)

“Eu preciso mandar uma mensagem ao meu grupo, se Kepa estará no gramado ou fora dele. Eu tenho que decidir o que é melhor para meu grupo. Eu não sei, tenho que decidir se sim ou não. Será uma decisão do grupo, de todos os jogadores. Ele cometeu um erro, e há algumas consequências. Se for para jogar, ele tem que estar pronto, e se for para ficar no banco, também”, disse.

Na ocasião, após ser atendido por câimbras nos minutos finais da prorrogação, Kepa deixaria a partida para ser substituído por Caballero. Com a recusa do jogador, Sarri teve uma reação explosiva e cogitou deixar a partida após a atitude do goleiro, que se complicou ainda mais devido a derrota nos pênaltis, por 3 a 4.

“Foi uma situação muito incomum, então os jogadores ficaram muito chocados. Foi impossível reagir imediatamente. Eu falei com Kepa, falei com todos. Ele pediu desculpas à comissão técnica, mas não foi suficiente. Ele pediu desculpas aos jogadores e ao clube. Não queremos matá-lo”, explicou Sarri.