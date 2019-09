Sarri faz pacto com Cristiano Ronaldo: 'quero que você marque mais de 40 gols'

Treinador italiano quer ajudar o atacante português a deixar para trás a marca de Gonzalo Higuaín, que marcou 36 tentos no seu melhor ano sob Sarri

A temporada da está apenas começando e o novo treinador, Maurizio Sarri quer causar impacto no seu primeiro ano à frente da Velha Senhora. Por isso, de acordo com o Tuttosport, o treinador italiano fez um "pacto" com Cristiano Ronaldo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Quero que você marque mais de quarenta gols nesta temporada", teria dito o técnico ao gajo.

Mais artigos abaixo

Sob o comando de Maurizio Sarri, o atacante argentino Gonzalo Higuaín teve a melhor temporada de sua carreira. Em 35 partida, o 'Pipita' marcou 36 gols na . Higuaín voltou à Juventus após empréstimos para o e para o - onde atuou, exatamente, sob a batuta de Sarri. De volta ao Allianz Stadium ele quer provar que pode ser o centroavante de uma equipe postulante ao título da .

Porém, a cartada da vez do treinador italiano é o cinco vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. O português jogará pelo lado esquerdo nessa temporada, mas sua movimentação e liberdade em campo farão com que ele busque cumprir o pacto feito por Sarri.

A Juve jogou duas vezes até agora. CR7 marcou um gol contra o , que foi anulado pelo VAR e depois balançou as redes contra o ex-time de Sarri, o . Agora começa a contagem regressiva rumo ao alvo estabelecido pelo treinador, Ronaldo pagou um e agora faltam 39 bolas na rede.