Sarri elogia recuperação de Higuaín e avisa: 'quem joga com Cristiano Ronaldo deve ajudá-lo'

Técnico italiano deu sua primeira entrevista coletiva após passar 20 dias afastado para tratar uma pneumonia

Maurizio Sarri participou da sua primeira entrevista coletiva na desde o começo da temporada. Ele ficou afastado do cargo por cerca de 20 dias para tratar uma pneumonia e estará no banco de reservas comandando a equipe contra a . O treinador italiano falou sobre Cristiano Ronaldo, a recuperação de Higuaín e comentou sobre o caso de Emre Can.

"Ele [Cristiano Ronaldo] é o mais forte do mundo, aquele destinado a fazer a diferença. E é normal que ele tenha liberdade. Quem joga perto dele deve ajudá-lo", disse Sarri, que não esconde que dará menos compromissos defensivos para o gajo e espera que ele faça pelo menos 40 gols nessa temporada.

Sarri também comentou sobre Gonzalo Higuaín, que vem recuperando seu prestígio e tem sido titular na Juve.

"No comigo, na última temporada, ele nunca jogou. Se ele está bem agora é porque ele é capaz de me convencer nos treinos mostrando um vislumbre do Higuain de alguns anos atrás. Mandzukic? Ele provavelmente me mostrou algo menos que Gonzalo", afirmou o treinador italiano. Foi sob seu comando, no da temporada 2015/16, que o 'Pipita' teve a melhor temporada de sua carreira, quando marcou 36 gols em 35 jogos na .

O treinador não fugiu da polêmica envolvendo o alemão Emre Can, que disse ter ficado na Juve por ter sido prometido que faria parte da lista dos jogadores para a Champions League e acabou ficando de fora.

"Quando um jogador é forçado a passar por uma escolha tão importante, é necessário levar em conta o aspecto emocional: devemos deixá-lo colocar tudo para fora e desabafar, para conversar com ele quando a situação se tornar mais serena. Tenho a idade certa para entender esse tipo de reação", falou o treinador.