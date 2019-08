Sarri: "Dybala corre o risco de ficar fora da lista da Champions League"

Atacante segue com futuro indefinido e recebeu aviso do treinador da Velha Senhora

Paulo Dybala esteve perto de deixar a com destino ao futebol inglês. mas não chegou a um acordem nem com o , nem com o . No entanto, o jogador segue tendo seu futuro especulado e, em meio a incerteza de qual clube irá atuar na temporada, recebeu um aviso do técnico da Velha Senhora, Maurizio Sarri.

Quer ver jogos da Juventus na Serie A ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

"Dybala correr o risco de ficar fora da lista da . De qualquer maneira, temos que descartar seis jogadores para a lista. E a nossa situação é difícil, quase vergonhosa: correm o risco de ficar fora jogadores do mais alto nível", disse o técnico em conversa coma imprensa.

O argentino tem sido vinculado ao , que está negociando Neymar, mas participou quase de todo o amistoso qua Juventus perdeu por 2 a 1 para o , no sábado (10).