Sarri diz que Hazard precisa trabalhar mais taticamente no Chelsea

Treinador volta a fazer críticas ao craque e artilheiro do time na temporada

Além de camisa 10 e craque do time, Eden Hazard também é o artilheiro do Chelsea nesta temporada, com 13 gols por todas as competições. Ainda assim, o técnico Maurizio Sarri tem feito críticas ao belga.

O treinador elogia muito o meia-atacante, como não poderia ser diferente, mas depois de dizer que Hazard não é um líder, o italiano agora afirmou que o camisa 10 precisa trabalhar mais taticamente.

"Eu penso que ele está mudando. Ele estava acostumado a jogar como um jogador individual. Agora, ele precisa jogar de uma forma particular. Não é fácil para ele porque ele se tornou o Hazard jogando de outra forma, então é normal que não seja fácil", disse Sarri em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1).

"Mas eu posso ver agora que ele é melhor jogando desta forma. Ele precisa evoluir, é claro, isso é normal. Ele é fantástico do ponto de vista técnico, mas precisa ser melhor e fazer mais taticamente", opinou.

"No momento, não é fácil para o nosso centroavante jogar neste time. Como vocês sabem muito bem, nós temos muitos jogadores individuais como Hazard, Willian e Pedro, então não é fácil para o centroavante fazer o movimento certo na hora certa. Nós precisamos evoluir", concluiu.