Sarri critica promessa do Chelsea: "Ele ainda não está pronto"

O técnico do Chelsea Maurizio Sarri tentou frear a empolgação da torcida com o jovem Callum Hudson-Odoi, de apenas 18 anos, após mais um gol do atacante na vitória de 3 a 0 sobre o Dynamo Kiev na Liga Europa. "Ele não está pronto para ser um jogador de primeira linha", disse o treinador.

O jovem inglês está sendo pouco usado na temporada do Chelsea, mas já chama a atenção da torcida e até de outros clubes grandes da Europa, como o Bayern de Munique. O gol sobre o Dynamo Kiev foi o quinto de Hudson-Odoi em 21 partidas na temporada 2018-19.

Ao ser perguntado sobre as chances de Hudson-Odoi de se firmar entre os titulares, Sarri frustrou os fãs do jogador e disse que ele "é muito importante, mas ainda tem 18 anos e precisa melhorar".

"Ele me convenceu de que é um grande jogador. Mas tenho minha opinião e ele não consegue estar entre os melhores agora. Ele precisa melhorar para estar no seu melhor aos 22 ou 23 anos, como qualquer outro jogador", completou.

Se depender do técnico, aliás, a ascensão da promessa do Chelsea deve ser lenta. Ele destacou que o desenvolvimento do atacante deve acontecer "sem pressão da mídia, sem pressão da torcida e sem pressão do clube".

Atualmente o Chelsea é o sexto colocado na Premier League e disputará a segunda paritda das oitavas-de-final da Liga Europa contra o Dynamo Kiev, na Ucrânia, no dia 14 de março.