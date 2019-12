Sarri: "Cristiano Ronaldo recuperou a força, agora precisa recuperar o brilho"

Atacante português fez gol que evitou derrota da Juventus em casa para o Sassuolo

Cristiano Ronaldo não vive sua melhor temporada do ponto de vista físico. O português lida com dores no joelho, chegou a ser substituído em duelos da e foi poupado no triunfo da sobre a . Neste domingo, porém, o astro permaneceu em campo os 90 minutos e fez o gol do empate por 2 a 2 com o .

Segundo o técnico Maurizio Sarri, Cristiano já apresenta uma melhor forma, e agora deve buscar o brilho de outros tempos.

"Sinto que ele recuperou sua força. Está melhor nos momentos finais. O próximo passo é recuperar o brilho", disse Sarri ao DAZN.

Após a Data Fifa, em que marcou quatro gols em duas partidas por , o camisa 7 voltou à Juventus em triunfo por 1 a 0 sobre o , pela Liga dos Campeões, em que Paulo Dybala foi o homem decisivo.

Neste domingo, a Juventus saiu na frente do Sassuolo com gol do zagueiro Leonardo Bonucci, mas levou a virada com Jeremie Boga e Francesco Caputo - com direito a lambança da defesa anfitriã. Cristiano encerrou o placar em 2 a 2 com cobrança de pênalti.

"Foi uma série incrível de erros, com passe de calcanhar que desviou em um jogador do Sassulo. Quando não se está focado, pode acontecer", avisou Sarri, que viu a Inter de Milão assumir a liderança por conta do tropeço de sua equipe.