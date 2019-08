Sarri alerta sobre saídas na Juventus: "seis jogadores serão cortados"

Paulo Dybala é um dos que podem ser negociados com para enxugar o elenco

Maurizio Sarri já sabe que perderá alguns jogadores de seu estrelado elenco na . Com um número limite de jogadores e com várias contratações para essa temporada, o time de Turim precisará negociar alguns atletas e Maurizio Sarri está ciente disso.

"Seis jogadores precisam ser cortados [e podem ser negociados] dependendo do mercado. Eu gostaria de manter todos eles, mas o nosso problema é que não temos jogadores que cresceram dentro do clube, só temos um. Então nosso grupo para a deve ter 22 jogadores com três goleiro e isso nos coloca em dificuldades porque o mercado dita as regras e nós temos que fazer escolhas que nós não gostamos", afirmou Sarri.

Paulo Dybala em especial tem perdido espaço na Juventus e a situação não deve mudar com a chegada de Maurizio Sarri. Na partida contra o Atlético de Madrid pela , que teve o português João Félix como destaque, Dybala não atuou.

Após quase fechar com o Tottenham o atacante vive a expectativa de ir a algum time onde possa ser protagonista.