Sarri alerta Juventus antes de clássico contra a Inter: "É um time completo"

Técnico elogia o rival deste domingo (6) e prevê páreo duro: "será um belíssimo jogo"

A visita a neste domingo (6), em clássico que marca o encontro entre vice-líder e líder do Campeonato Italiano, e o técnico Maurizio Sarri alertou sobre os perigos que os Nerazzurri podem oferecer.

Líder, a Inter de Milão venceu os seis primeiros jogos na e é a única equipe 100% na competição.

"Enfrentaremos uma equipe forte, que passa por um ótimo momento", iniciou Sarri.

"Neste jogo não há favoritos, apenas vejo duas equipes fores. É uma boa sensação saber como jogar um jogo desse", analisou.

"A Inter é um time completo, muito perigoso e com uma boa recomposição defensiva. Será um belíssimo jogo", completou.



Os Nerazzurri não vencem a Velha Senhora desde a temporada 2016-17, e Sarri espera que a Juve consiga manter a marca.

"Será importante deixar o San Siro tendo um bom desempenho. Precisamos confirmar o progresso que estamos fazendo. Nesta fase, devemos estar muito focados no desempenho", afirmou.

"Nossa linha médida de recuperação de bolas ficou mais alta que as primeiras partidas. Houve uma melhoria", analisou.

"Precisamos impor nosso futebol com qualidade. Então o jogo nos dirá se precisaremos nos adaptar a outras fases também", concluiu.

Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo (6), no San Siro, às 15h45 (de Brasília).