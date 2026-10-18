O italiano Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, disparou duras críticas contra o árbitro do confronto de sua equipe diante do Milan, expressando sua insatisfação com as decisões da arbitragem e afirmando que alguns jogadores recebem tratamento diferenciado quando dirigem palavras ofensivas aos árbitros, em referência ao francês Adrien Rabiot, jogador do Milan.

O Milan escapou de uma reação tardia da Atalanta, depois de quase perder uma vantagem de três gols, e venceu o duelo com dificuldade por 3 a 2, no domingo à noite, no estádio San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o Milan chegou aos 15 pontos e subiu para a quarta colocação na tabela, enquanto a Atalanta permaneceu com 9 pontos, na décima posição.

Sarri declarou, em entrevista à rede "Sky Sport Italia": "O primeiro ataque perigoso da partida foi nosso, com Krstovic, e depois as decisões da arbitragem e os acontecimentos começaram a ir contra nós".

E acrescentou: "Acredito que Kevin De Winter, zagueiro do Milan, tocou a bola com a mão depois de um cruzamento de Jonathan Roy. Também descobri que há jogadores que podem dirigir palavras obscenas aos árbitros, e eu disse isso ao árbitro".

O treinador da Atalanta prosseguiu: "O árbitro me informou que Adrien Rabiot recebeu cartão amarelo pelo que disse, mas se fosse eu que tivesse dito aquilo, ele teria me expulsado".

Sarri não parou nesse episódio e criticou a maneira como o árbitro Daniele Chiffi conduziu a partida, afirmando que sua insatisfação com as decisões dele não é algo novo.

Ele explicou: "Não gostei da forma como o árbitro conduziu a partida de modo geral. Não estou aqui para entrar em discussão, mas isso se repete todas as vezes em que lido com Daniele Chiffi".

No aspecto técnico, Sarri demonstrou satisfação com a reação de seus jogadores nos minutos finais, destacando que a Atalanta tinha condições de voltar com um resultado melhor, apesar de estar atrás por três gols de diferença.

A respeito disso, ele disse: "Tivemos a chance de empatar em 3 a 3, e ainda havia um tempo relativamente longo antes do fim da partida. O jogo mudou completamente, e inclusive tínhamos condições de conseguir um resultado melhor".

O técnico da Atalanta encerrou suas declarações afirmando: "Sabemos que estamos nos tornando uma equipe mais coesa. As substituições tiveram papel importante na nossa reação durante a partida, e não foi fácil diante das circunstâncias que enfrentávamos".