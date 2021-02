Sarrafiore vira goleiro e pega pênalti de Wellington Paulista

Meia foi para o gol após expulsão de Wilson e protagonizou cena curiosa no Brasileirão

Apesar da derrota na partida de hoje, diante do Fortaleza, o Coritiba protagonizou uma cena curiosa no futebol brasileiro. O meia Sarrafiore virou o goleiro depois da expulsão de Wilson e defendeu um pênalti cobrado por Wellington Paulista.

Tudo começou quando o atacante do Fortaleza pegou a bola para bater uma pênalidade, ainda com Wilson no gol. O arqueiro defendeu mas em seguida levou o segundo amarelo e foi expulso após se adiantar na cobrança.

Com isso, Sarrafiore teve a missão de ir para o gol e parar Wellington Paulista. A missão foi bem sucedidade e rapidamente viralizou na internet. Na saída de campo, o jogador revelou que nos tempos de futsal chegou a jogar como goleiro.

PEGOU SARRAFIORE! INACREDITÁVEL! O atacante foi pro gol depois da expulsão de Wilson e PEGOU UM PÊNALTI! pic.twitter.com/1qJXDBkgtC — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 4, 2021

"Na verdade, a única vez que estive no gol foi no futsal, quando era mais novo. Hoje, consegui pegar a bola, mas estou muito triste pelo resultado. Ficamos chateados. Viemos buscar a vitória. Estamos muito tristes, mas vamos acreditar até o final".

O Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1, apesar de perder o pênalti, Wellington Paulista anotou um gol na partida. Os outros foram marcados por Nathan Silva e David Corrêa. Ricardo Oliveira descantou para o Coxa Branca.