Sarr, a compra em definitivo pela Juventus está distante: as condições e a assistência pela seleção

Sarr, meio-campista da Juventus, participou da vitória por 4 a 1 da seleção comandada por Patrick Vieira sobre o Sudão, em partida válida pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e conseguiu deixar sua marca apesar do pouco tempo em campo. Sarr entrou nos últimos 19 minutos e deu uma assistência (para o gol de Mboup aos 86 minutos).
Até agora, com a camisa da Juventus, Sarr disputou 6 dos 15 jogos da equipe de Luciano Spalletti (11 pela Serie A e 4 pela Europa League). Se a temporada terminasse hoje, Sarr e a Juventus não teriam cumprido as condições para que o clube fosse obrigado a contratar o senegalês em definitivo. Vale lembrar que as condições são a classificação da Juventus para a Champions League ou a Europa League (a Conference League não está incluída) e a participação em 50% das partidas que a Juventus disputará em todas as competições nesta temporada.
Relembre os termos do acordo entre Juventus e Tottenham pelo meio-campista nascido em 2002: "A Juventus Football Club S.p.A. informa que chegou a um acordo com o Tottenham Hotspur FC para adquirir, por empréstimo até 30 de junho de 2027, os direitos às atuações esportivas do jogador Pape Matar Sarr, pelo valor de € 2,5 milhões, além de encargos adicionais de € 0,3 milhão. O acordo também prevê a opção e, caso determinadas condições sejam cumpridas ao longo da temporada 2026/2027, a obrigação de a Juventus adquirir em definitivo os direitos às atuações esportivas do jogador. O valor acordado para a eventual contratação em definitivo é de € 27,5 milhões, a serem pagos em três exercícios".
Resta saber se Sarr terá mais espaço e tempo de jogo no restante da temporada, se participará de 50% das partidas e se a Juventus (com Sarr) conseguirá cumprir a segunda condição, ou seja, a classificação para a Champions League ou a Europa League na temporada 2027-28.