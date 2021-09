Sarávia volta a treinar no Internacional e já pensa em voltar ao time titular

O lateral-direito passou por uma artroscopia no joelho, após lesão sofrida em vitória sobre o Fluminense

Recuperado da artroscopia que realizou no joelho direito, o lateral colorado Sarávia voltou aos treinos nesta semana no CT Parque Gigante e passa a ser mais uma alternativa para o jogo do Colorado contra o Sport, na próxima segunda-feira (13).

Sarávia, que no ano passado já havia rompido o ligamento cruzado do mesmo joelho, se lesionou no dia 16 de agosto, na partida contra o Fluminense, quando o Inter venceu por 4x2. A previsão do departamento médico era de um período de três semanas de recuperação.

Na segunda-feira (06), o lateral-direito foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nesta terça-feira (07), debaixo de muita chuva, Sarávia trabalhou normalmente e começou a se credenciar para retomar a sua condição de titular.

O zagueiro Gabriel Mercado, que também é alternativa para a lateral-direita, segue em tratamento no departamento médico. Mercado levou uma pancada na coxa no confronto contra o Atlético-GO e desde então ficou de fora dos treinos.