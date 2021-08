Saravia tem lesão confirmada e deve desfalcar Internacional no Brasileirão

A lesão ocorreu no segundo tempo da vitória por 4 a 2 do Colorado sobre o Fluminense

O departamento médico do Internacional confirmou que o lateral direito argentino Renzo Saravia sofreu uma entorse no joelho direito. A lesão ocorreu no segundo tempo da vitória por 4 a 2 do Colorado sobre o Fluminense. Saravia será reavaliado diariamente pelos médicos do clube.

Em setembro de 2020, durante jogo contra o América de Cali, pela Copa Libertadores, o argentino rompeu o ligamento cruzado deste mesmo joelho e ficou por quase sete meses em recuperação, afastado dos gramados.

Sem poder contar com Saravia para os próximos jogos, o técnico Diego Aguirre deverá escalar Heitor como titular na lateral direita. A outra alternativa é promover a estreia do argentino Gabriel Mercado, que é zagueiro, mas também atua no setor.

Os jogadores do Inter voltam a treinar nesta segunda-feira, onde irão passar por uma reavaliação clínica e treino regenerativo. O próximo compromisso do Colorado será contra o Santos, na Vila Belmiro, às 18h15 do domingo.