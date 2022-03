São Raimundo-RR x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Ceará visita o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília) pela primeira rodada da Copa do Brasil 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Raimundo-RR x Ceará DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Estádio Canarinho, Boavista - RR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Scarascati (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabio Baesteiro (SP)

Quarto árbitro: Daniel Blanco (RR)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, vão transmitir o jogo desta quarta-feira (2), no estádio Canarinho. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O São Raimundo vai a campo precisando de uma vitória para seguir na Copa do Brasil.

O time mandante fará apenas o seu primeiro jogo oficial na temporada.

Do outro lado, o Ceará chega pressionado após mau resultado no fim de semana.

Com ranking melhor, o Vozão se classifica com um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO RAIUMUNDO-RR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Raimundo 1 x 2 Castanha Copa Verde 20 de outubro de 2021 São Raimundo 1 x 2 Paragominas Série D 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico-RR x São Raimundo Roraimão 5 de março de 2022 20h15 (de Brasília) São Raimundo x Baré Roraimão 8 de março de 2022 21h45 (de Brasília)

CEARÁ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Iguatu 1 (4) x (3) - Ceará Cearense 26 de fevereiro de 2022 Ceará 2 x 1 Iguatu Cearense 22 de fevereiro de 2022

Próximas partidas