São Paulo x Vasco: os destaques que podem decidir a final da Copinha

Grande decisão será disputada nesta sexta-feira (25), às 15h30 (de Brasília), no Pacaembu

A 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá o seu campeão definido nesta sexta-feira (25), data do aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu. A partir das 15h (horário de Brasília), São Paulo e Vasco entrarão em campo em busca do título.

O Tricolor quer o tetracampeonato depois dos títulos de 1993, 2000 e 2010, enquanto o Gigante da Colina busca o bi depois de ter sido campeão justamente batendo o time paulista na final de 1992.



Como acontece tradicionalmente, Pacaembu será o palco da final (Foto: Getty Images)

Na atual edição, São Paulo e Vasco prometem uma grande decisão depois de terem apresentado um futebol atraente ao longo do torneio. O clube do Morumbi, mesmo desfalcado de algumas peças que estão a Seleção Brasileira no Sul-Americano da categoria, mostrou a força do grupo. Já o Cruz-Maltino chamou atenção com destaques individuais e o ótimo sistema defensivo.

Enquanto a bola não rola, a Goal Brasil separou alguns dos destaques das duas equipes que podem decidir a final. Confira!

São Paulo



(Foto: Celio Messias/São Paulo FC)

Diego: Capitão do São Paulo, o volante de 19 anos foi muito importante durante a campanha não apenas pela qualidade na marcação, mas também pela precisão no passe e nos lançamentos.

Rodrigo Nestor: O volante de 18 anos vem chamando a atenção na Copinha. O jovem tem funções defensivas, mas se mostra o jogador mais criativo do meio-campo da equipe. Sabe defender e atacar com qualidade.

Antony: O garoto já foi promovido ao elenco profissional em 2018 e disputou três jogos no Brasileirão, mas foi liberado para disputar a Copinha. Aos 19 anos, se destaca pela ótima visão de jogo, habilidade e boas finalizações. Com três gols e cinco assistências, é um dos craques do torneio e certamente voltará ao time principal no próximo mês.

Gabriel Novaes: O faro de gol de Gabriel Novaes vem chamando a atenção. Com nove gols, o atacante de 19 anos é o artilheiro isolado da Copinha até aqui. Chama atenção pelo seu bom posicionamento e pela qualidade no jogo aéreo.

Vasco



(Foto: Ale Vianna/Vasco da Gama)

Alexander: Com apenas cinco gols sofridos na competição, o goleiro vascaíno chama a atenção pela segurança embaixo das traves e foi o grande herói da classificação contra o Volta Redonda nas quartas de final ao pegar duas cobranças na disputa de pênaltis.

Lucas Santos: Outro que concorre ao prêmio de craque da Copinha. Vem chamando a atenção por sua habilidade, facilidade no drible e ótimo aproveitamento nas finalizações. Deve ganhar uma chance no time principal após a competição.

Tiago Reis: O camisa 9 é uma das sensações do Vasco na Copa São Paulo. Vice-artilheiro do torneio, com oito bolas na rede, o jogador de 19 anos já mostrou ter ótimo senso de posicionamento e é oportunista. É outro que deverá ser promovido aos profissionais em breve.

Talles: O garoto tem apenas 16 anos, mas é uma das principais promessas das categorias de base do Cruz-Maltino. O atleta, que fez seu primeiro gol na categoria Sub-20 nesta Copinha, é considerado o 12º jogador da equipe.