São Paulo x Vasco: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela 22ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro após eliminar o na Copa do Brasil e chegar à semifinal, o São Paulo recebe o neste domingo (22), às 15h (de Brasília), no Morumbi, em duelo válido pela 22ª rodada do torneio nacional. A partida será transmitida ao vivo na TV Globo (para Rio de Janeiro e ), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Vasco DATA Domingo, 22 de novembro de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro São Paulo), além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão.

De olho na liderança da competição, o técnico Fernando Diniz deve colocar em campo a melhor formação da equipe, com uma novidade entre os relacionados: Tchê-Tchê.

Recuperado da Covid-19, o jogador treinou e está à disposição do treinador.

Já o Vasco vem de empate sem gols com o no meio da semana e busca a vitória para deixar a zona de rebaixamento.

No entanto, o técnico Sá Pinto ganhou mais um problema de última hora. Talles Magno, com suspeita de Covid-19, foi afastado. O jovem se junta a Benítez, Ulisses, Tiago Reis, Fellipe Bastos, Carlinhos, Miranda, Leandro Castan e Ribamar.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Werley (Leandro Castán), Marcelo Alves (Miranda) e Ricardo; Cayo Tenório, Andrey, Léo Gil, Yago Pikachu e Neto Borges; Gustavo Torres e Cano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 3 São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 São Paulo 3 x 0 Flamengo Copa do 18 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x São Paulo Campeonato Brasileiro 25 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília) x São Paulo Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 2 Vasco Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 Vasco 0 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 19 de novembro de 2020

Próximas partidas